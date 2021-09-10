Собянин рассказал об открытии 35 фестивальных площадок на День города в Москве

В День города в Москве, 11–12 сентября, откроют 35 фестивальных площадок. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал мэр Москвы Серей Собянин.

«Мы открываем 35 фестивальных праздничных площадок с торговлей, общепитом. Но мы стараемся не создавать таких мест, куда бы набивались десятки тысяч человек. Все парки и фестивальные площадки будут открыты, можно прогуляться, пообщаться», — сказал Собянин.