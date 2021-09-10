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Собянин рассказал об открытии 35 фестивальных площадок на День города в Москве

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Собянин рассказал об открытии 35 фестивальных площадок на День города в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В День города в Москве, 11–12 сентября, откроют 35 фестивальных площадок. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал мэр Москвы Серей Собянин.

«Мы открываем 35 фестивальных праздничных площадок с торговлей, общепитом. Но мы стараемся не создавать таких мест, куда бы набивались десятки тысяч человек. Все парки и фестивальные площадки будут открыты, можно прогуляться, пообщаться», — сказал Собянин.

Также градоначальник отметил, что в честь праздника запланирован салют и концерт в парке «Зарядье». Помимо этого, состоятся локальные концерты в домах культуры и концертных залах.

Ранее стало известно, что в День города проезд по Московскому центральному кольцу станет бесплатным для всех пассажиров.

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