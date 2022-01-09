Собянин рассказал об открытии знаковых объектов в 2021 году

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге рассказал об открытии знаковых объектов в 2021 году: театров, спорткомплексов, больниц и школ.

По словам мэра, главным проектом сферы культуры стала реконструкция исторического здания и открытие Дома культуры «ГЭС-2» на острове Балчуг. Второй большой культурный проект, завершенный в прошлом году, — строительство новой сцены «Уголка дедушки Дурова». Вновь открылся театр юного актера, отметил Собянин.

Градоначальник рассказал и об открытии нескольких крупных спортивных сооружений, в числе которых два ледовых дворца в Солнцево и Ново-Переделкино, физкультурно-оздоровительные комплексы на Тушинской и на Ходынском поле.

Мэр Москвы также упомянул о здравоохранении. «Сегодня мы строим несколько десятков новых больниц и поликлиник. Крупнейшим новым объектом 2021 года стал детско-взрослый инфекционный корпус на 100 коек в Коммунарке с современными мельцеровскими боксами и полным спектром клинических возможностей для лечения инфекционных заболеваний, неизбежных в повседневной жизни большого города», — сообщил он.

Собянин также рассказал, что в Нагатинском Затоне на улице Речников открылась детско-взрослая поликлиника с женской консультацией. Подстанции скорой помощи заработали на Радужной улице и Ленинской слободе.

Глава города сообщил и об открытии школы на Валдайском проезде на 1900 мест, в Коммунарке двух учебных заведений на 1300 мест, 1100 мест и образовательного комплекса на 700 мест. «В Сосенском, на улице Василия Ощепкова, дом 5, детей принял новый корпус общеобразовательной школы "Самбо — 70" на 1125 мест», — заключил мэр.

Ранее Собянин рассказал о добрых сервисах Москвы и призвал помогать нуждающимся.