Собянин сделал новое заявление по ситуации с СOVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с новым заявлением по ситуации с COVID-19. Об этом градоначальник написал в своем блоге.

Собянин поблагодарил москвичей за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. Так он прокомментировал рост темпа вакцинации в столице: общее число сделавших хотя бы первую прививку превысило 2,7 миллиона человек. По данным мэра, ежедневно прививку делают 60-70 тысяч человек.

Для упрощения системы получения QR-кодов в ближайшее время начнется рассылка СМС-сообщений об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код. Эту технологию планируют оставить и после завершения вакцинации.