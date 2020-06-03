Собянин сходил в прачечную

Мэр Москвы Сергей Собянин сходил в одну из столичных прачечных, открывшихся после смягчения в городе ряда ограничений, которые были введены ранее в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом в среду, 3 июня, сообщает ТАСС.

Градоначальник посетил предприятие в районе Марьина Роща. «Это такой один из элементов возвращения к нормальной жизни. Открыли магазины, прачечные», — пояснил он.

Как отметил Собянин, в столице день за днем будут открывать и другие сектора экономики, возвращая жизнь в нормальное русло. При этом он подчеркнул, что, несмотря на всеобщее желание поскорее снять все ограничения, надо продолжать соблюдать определенные предосторожности. «Если мы резко это сделаем, то это приведет к тяжелым последствиям, чтобы обратно уже не возвращаться», — уточнил мэр.

С 1 июня по указу Собянина Москва приступила ко второму этапу смягчения ограничительных мер. Так, в столице открылись некоторые предприятий бытовых услуг, в которых не происходит длительного контакта между людьми, например, прачечные, химчистки, ремонтные мастерские, а также торговые центры. Кроме того, жителям города разрешили выходить на прогулки по определенному графику.

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