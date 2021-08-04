Собянин согласовал строительство новой железной дороги в Санкт-Петербург

Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал строительство новой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из столицы в Санкт-Петербург. Об этом сообщается на сайте столичного мэра.

Длина пути составит 680 километров. Из них 43 километра пройдут по территории Москвы. На этом участке будут четыре остановки: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково. Открытие магистрали сократит время в пути между городами до 2 часов 30 минут.

Отмечается, что строительство дороги входит в проект внесения изменений в схему территориального планирования России. Путь пройдет в едином транспортном коридоре Октябрьской железной дороги, согласно первоначальной редакции схемы территориального планирования, которая была разработана в 2013 году.

При строительстве будут учтены внесенные правительством Москвы дополнения насчет организации посадки и высадки пассажиров. Создание дороги планируется совместить с реконструкцией остановок и модернизацией путевого хозяйства Октябрьской железной дороги в рамках создания МЦД-3.

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