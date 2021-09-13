Собянин сообщил о включении отопления в Москве

В течение пяти дней отопление включат в жилом секторе Москвы, а также в социальных и культурных объектах. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина.

Во время посещения ТЭЦ-20 ПАО «Мосэнерго» на юго-западе города градоначальник отметил, что, несмотря на бабье лето, 14 сентября в Москве начнется резкое похолодание. Мэр сообщил, что отопительная система подготовлена к зимнему сезону, и с понедельника, 13 сентября, тепло начнут включать в зданиях.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщает, что в этом году к сезону подготовили 74 тысячи объектов. На ТЭЦ есть необходимые запасы мазута, угля и дизельного топлива.

Ранее в Москве начали включать отопление в социальных учреждениях по заявкам москвичей. Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что первым делом тепло дают именно в школах, детских садах и больницах.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!