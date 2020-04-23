Собянин спрогнозировал судьбу ограничительных мер в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире «России 24», что допускает возможность ужесточения ограничительных мер в столице. По словам градоначальника, в случае ужесточения это планируется делать точечно.

«Но оно должно быть обосновано. Но если до введения пропусков мы делали это фронтально, то сегодня это можно делать точечно», — объяснил Собянин.

По словам мэра, Москва пока не прошла и половину пути эпидемии коронавируса. Данная проблема продолжает нарастать, подчеркнул градоначальник, однако власти готовятся к любому развитию ситуации. Введенные в столице меры для сдерживания распространения вируса он назвал адекватными и эффективными, и прогнозирует, что сценария, предполагающего ввод войск, как в некоторых странах, удастся избежать.

По последним данным, в Москве за весь период эпидемии было зарегистрировано почти 34 тысячи случаев заражения коронавирусом, около 2,5 тысячи пациентов выздоровели, 288 скончались. В целом по России зафиксировано более 62 тысяч случаев заражения.

Для сдерживания распространения коронавируса в столице до 30 апреля введены ограничения на передвижение по улице и посещение общественных мест. Также действует пропускной режим, регулирующий передвижение на личном и общественном транспорте.

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