Собянин уточнил сроки запуска МЦД-4
Московский центральный диаметр D4 планируют полностью запустить к началу 2024 года. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице во «ВКонтакте» в субботу, 21 августа.
«Полностью четвертый диаметр рассчитываем запустить в конце 2023 — начале 2024 года. На нем будет сразу 18 пересадочных станций. МЦД-4 пройдет с запада на восток Москвы и соединит семь вокзалов. Мы прогнозируем, что это будет очень популярный диаметр — только внутри Москвы этим новым сквозным маршрутом ежегодно будут пользоваться около 30 миллионов человек», — написал мэр.
Также Собянин анонсировал открытие станций Аминьевская и Минская на МЦД-4 с пересадкой на метро уже в текущем году. По его словам, это улучшит транспортную ситуацию для пассажиров Киевского направления Московской железной дороги. Дело в том, что сейчас у них есть только одна пересадка на метро — на загруженном Киевском вокзале, заключил мэр.
Ранее, 18 августа, сообщалось о том, что за последние десять лет почти четыре миллиона москвичей получили новые станции метро в шаговой доступности. Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что каждый год в столице открывается от семи до девяти новых станций.
Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!