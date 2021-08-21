Собянин уточнил сроки запуска МЦД-4

Также Собянин анонсировал открытие станций Аминьевская и Минская на МЦД-4 с пересадкой на метро уже в текущем году. По его словам, это улучшит транспортную ситуацию для пассажиров Киевского направления Московской железной дороги. Дело в том, что сейчас у них есть только одна пересадка на метро — на загруженном Киевском вокзале, заключил мэр.

Ранее, 18 августа, сообщалось о том, что за последние десять лет почти четыре миллиона москвичей получили новые станции метро в шаговой доступности. Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что каждый год в столице открывается от семи до девяти новых станций.

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