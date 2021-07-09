Собянин высказался о системе QR-кодов в Москве фразой «не идеальна»

Собянин также высказался о ситуации с коронавирусом в Москве, отметив, что она стабилизировалась, но остается очень сложной. «На мой взгляд, прогнозировать дальнейший спад я бы не взялся, хотя, конечно, мы видим определенную тенденцию», — отметил он.

Особую тревогу вызывает большой процент госпитализаций пациентов с коронавирусом — в больницы поступают около 1700 человек в сутки, уточнил Собянин.

Система QR-кодов, которые нужно предъявлять на входе в заведения общественного питания и на массовых мероприятиях, заработала в столице 28 июня. Под ограничения до 1 августа не попали только летние сезонные кафе.

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