Собянин высказался о сроках действия системы QR-кодов в музеях и театрах

QR-коды для посещения музеев и театров вводятся в столице надолго. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

Глава города подчеркнул, что большая часть культурных учреждений Москвы финансируется за счет бюджета и пользуется государственной поддержкой. «Поэтому это такая отрасль, где можно посмотреть, как это будет работать без ущерба дохода граждан», — заключил Собянин. Точные сроки действия ограничений градоначальник не обозначил.

Собянин отметил, что QR-коды в остальных отраслях, в частности в общепите, необходимо вводить дозированно, так как летом они привели к существенному падению дохода предпринимателей. По мнению градоначальника, на данный момент краткосрочное введение кодов в кафе и ресторанах не поможет улучшить ситуацию с COVID-19 в Москве.

Ранее власти сообщили, что не собираются вводить проезд в транспорте Москвы по QR-кодам.