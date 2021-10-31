Собянин заявил о росте объема вакцинации от COVID-19 в Москве

Объем вакцинации от COVID-19 в Москве вырос в 4-5 раз по сравнению с августом текущего года. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

«Мы видим, что активно возобновилась вакцинация. Объем ее увеличился в 4-5 раз по сравнению с периодом конца августа месяца, когда она упала до минимальных значений», — сказал градоначальник, отметив, что больший объем вакцинации пришелся на нерабочие дни.

По словам мэра, активно начали прививаться пожилые люди, находящиеся в группе риска. Собянин напомнил, что число пунктов экспресс-тестирования на коронавирус в столице выросло до 70.

Ранее в Москве назвали причину заражения коронавирусом после вакцинации.