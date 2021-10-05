Собянин заявил о внедрении массового ПЦР-тестирования на COVID-19 в Москве

В ближайшие одну-две недели в столице начнется внедрение массового ПЦР-тестирования на коронавирус. Об этом сообщило издание «Вечерняя Москва» со ссылкой на мэра города Сергея Собянина.

Он также рассказал, что в городе развернуто 12,5 тысячи коек для больных коронавирусом, восемь тысяч из них заняты. Собянин отметил, что среди заболевших COVID-19 в тяжелой форме большинство составляют пожилые люди, на них же приходится до 80 процентов смертей инфицированных.

Кроме того, власти Москвы рассматривают введение в образовательных учреждениях экспресс-тестирования школьников на COVID-19, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление мэра.

Ранее Собянин прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом. По словам мэра, увеличение числа заразившихся «не может не вызывать тревогу». Глава города добавил, что количество госпитализаций увеличилось на 20 процентов, однако цифры все еще в два раза ниже пиковых значений.