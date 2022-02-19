Гинцбург рассказал о сочетании назальной вакцины со «Спутником V»

Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости рассказал о сочетании назальной вакцины со «Спутником V».

По его словам, отказаться от прививки «Спутником» можно будет только в случае, если назальная вакцина даст стопроцентную защиту от COVID-19.

«Когда мы в результате большой статистки узнаем, что назальная вакцина защищает на 100 процентов, то тогда и укол "Спутника" не нужен будет, а если мы поймем, что она защищает на 70-80 процентов, то нужно будет делать и то, и другое», — сообщил эксперт в беседе с журналистами.

Ранее Александр Гинцбург сообщил, что в Москве не нашлось детей от 6 до 11 лет, готовых к испытанию вакцины «Спутник М», без антител к COVID-19.