Социолог назвала причину участившихся конфликтов между мигрантами в Москве

«Конфликт на проспекте Верндаского в ночь на 19 мая случился на национальной почве. Это было таджикское кафе, и киргизам не понравилось, что киргизская девушка в нем работает. Они вызвали ее на разговор и стали объяснять, что она не должна здесь работать. После чего вышли таджики, и завязалась драка», — сказала Леденева.

Она отметила, что киргизы, по всей видимости, до сих пор в Москве пытаются распределить сферы влияния и отделиться от таджиков, чтобы не взаимодействовать с ними.

Ранее в этот день стало известно о том, что очередная массовая драка строителей-мигрантов произошла в Москве в районе Некрасовка. В конфликте участвовали 20 человек. Сотрудникам полиции удалось задержать семерых граждан Узбекистана и двух граждан Армении, ввязавшихся в потасовку.

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