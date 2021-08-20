Социолог назвала причину участившихся конфликтов между мигрантами в Москве
Одной из значимых причин участившихся столкновений и конфликтов между мигрантами в Москве в текущем году стали внешнеполитические проблемы в их родных странах. Об этом в беседе с «Мослентой» рассказала руководитель отдела «Этнодемографических и интеграционных процессов» Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук Виктория Леденева.
В качестве примера социолог назвала пограничный конфликт между военнослужащими Таджикистана и Киргизии с 28 апреля по 1 мая 2021 года. По ее словам, иностранные граждане переносят накопившуюся агрессию друг к другу с территории своих государств в Москву.
«Конфликт на проспекте Верндаского в ночь на 19 мая случился на национальной почве. Это было таджикское кафе, и киргизам не понравилось, что киргизская девушка в нем работает. Они вызвали ее на разговор и стали объяснять, что она не должна здесь работать. После чего вышли таджики, и завязалась драка», — сказала Леденева.
Она отметила, что киргизы, по всей видимости, до сих пор в Москве пытаются распределить сферы влияния и отделиться от таджиков, чтобы не взаимодействовать с ними.
Ранее в этот день стало известно о том, что очередная массовая драка строителей-мигрантов произошла в Москве в районе Некрасовка. В конфликте участвовали 20 человек. Сотрудникам полиции удалось задержать семерых граждан Узбекистана и двух граждан Армении, ввязавшихся в потасовку.
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