Согласившийся помочь следствию убийца отправится в колонию строгого режима

Подмосковный суд вынес приговор 25-летнему жителю столицы, причастному к заказному убийству мужчины в песчаном карьере на территории городского округа Луховицы в 2020 году. Россиянин, согласившийся помочь следствию, отправится в колонию строгого режима на восемь с половиной лет. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления ГСУ СК России по Московской области Ольгу Врадий.

«Следствием и судом установлено, что осенью 2020 года 19-летний москвич принял решение об "устранении" своего знакомого в связи с его осведомленностью о противоправной деятельности, совершаемой молодым человеком и его приятелями», — сообщила Врадий. Она отметила, что для исполнения преступного умысла организатор убийства пообещал своему 25-летнему приятелю денежное вознаграждение в размере десяти тысяч долларов и 300 тысяч рублей. Подсудимый привлек к делу еще одного молодого человека. За помощь в совершении преступления он пообещал ему вознаграждение в размере 80 тысяч рублей.

Обманным путем злоумышленники заманили потерпевшего на песчаный карьер возле подмосковной деревни Двуглинково и там совершили нападение на него. «Подсудимый подверг его избиению, после чего нанес не менее пяти колото-резаных ранений в область грудной клетки, от которых потерпевшей скончался на месте», — цитирует агентство представителя ведомства. Врадий добавила, что после совершенного убийства злоумышленники оттащили тело в находящуюся вблизи лесополосу и забросали ветками деревьев. Затем они скрылись с места преступления. 6 октября 2020 года тело потерпевшего было обнаружено прохожим.

«Во время расследования уголовного дела следователями были проведены проверки показаний на месте, очные ставки, порядка 40 допросов, более 20 экспертиз, среди которых судебно-медицинские, молекулярно-генетические, психолого-психиатрические и оценочные», — отметила Врадий. По ее словам, сложность расследования этого уголовного дела заключалась в том, что убийство было совершено в условиях неочевидности. Злоумышленники предприняли все возможные меры по уничтожению доказательств — сожгли документы, удостоверяющие личность потерпевшего, уничтожили все имеющиеся при нем личные вещи, в том числе и мобильный телефон. Избавились преступники и от орудия убийства, но позже оно было обнаружено следствием: подсудимый указал на место, где его выбросил.

Уголовное дело в отношении 25-летнего россиянина во время предварительного расследования было выделено в отдельное производство, поскольку с ним было заключено досудебное соглашение, заметила Врадий. «На данный момент собраны доказательства, признанные судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 25-летнему жителю города Москвы. Подсудимый признан виновным в убийстве, совершенном группой лиц по найму, а также в трех эпизодах приготовления к убийствам группой лиц по найму (статья 105 УК РФ, — прим. "Мосленты")», — заявила она, добавив, что расследование уголовного дела в отношении еще двух фигурантов находится на завершающей стадии.

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