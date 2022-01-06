Сомелье дал подсказки по приготовлению глинтвейна

Основатель школы сомелье, судья международных винных конкурсов, автор книг и статей о вине Кирилл Бурлуцкий в беседе с «Мослентой» дал советы по приготовлению правильного глинтвейна и подсказал, как сделать согревающий напиток в домашних условиях.

Бурлуцкий полагает, что для основы следует выбирать красное вино, при этом можно использовать продукты российского производства. Например, вина каберне совиньон или саперави. Эксперт советует вместо сахара в приготовлении использовать мед — это даст глинтвейну плотность, дополнительный аромат и вкус.

«Пряности и специи добавляются, когда вино нагревается до 70 градусов, то есть почти доходит до кипения. Но кипятить его ни в коем случае нельзя», — отметил сомелье. Как только в напитке появляются пузырьки, его нужно сразу снять с огня, накрыть крышкой и дать настояться.

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