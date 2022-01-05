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Сомелье подсказал ориентир для выбора игристого вина в магазине

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Сомелье подсказал ориентир для выбора игристого вина в магазине
Фото: Unsplash

Основатель школы сомелье, судья международных винных конкурсов, автор книг и статей о вине Кирилл Бурлуцкий в беседе с «Мослентой» рассказал, на что стоит обращать внимание при выборе игристого вина в магазинах, и указал главный ориентир на этикетке.

По словам эксперта, при покупке важно посмотреть на длительность выдержки напитка на дрожжевом осадке.

«Минимум — это 15 месяцев. Но чем дольше, тем вино будет дороже и вкуснее. Иногда производитель на этикетке указывает цифры 30, 40, 60. Это и есть выдержка на дрожжевом осадке, она измеряется в месяцах», — отметил Бурлуцкий.

Ранее сомелье рассказал о выборе недорогих вин к новогоднему столу.

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