Составлен портрет типичного московского безбилетника

Чаще всего за проезд в общественном транспорте в Москве не платят материально обеспеченные горожане в возрасте около 30 лет. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщил радиостанции «Говорит Москва» исполняющий обязанности руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Павел Павлов.

«Если говорить без гендерной принадлежности, то это активная категория граждан, экономически активная. Возрастом от 26 до 32 лет», — отметил Павлов.

По его словам, москвичи старшего возраста обычно «более ответственно подходят к этому вопросу».

Специалист также отметил, что зачастую даже те жители столицы, кто имеет право на льготный проезд, не прикладывают свои карты к валидатору при входе, хотя сделать это необходимо. При этом он добавил, что в целом в последние годы горожане стали нарушать правила реже.

За безбилетный проезд в общественном транспорте в Москве предусмотрен штраф в размере одной тысячи рублей.

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