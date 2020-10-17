Составлен путеводитель по московским кафе с «божескими» ценами

Составлен путеводитель по московским кафе при церквях и храмах, где можно перекусить вкусно и по «божеским» ценам. Ознакомиться с гайдом можно на сайте «Как есть».

Так, кофейня «Антипа» в Колымажном переулке привлекла внимание «отличным кофе», а также концертами, кинопоказами и лекциями. Особо отмечается, что, поскольку кофейня располагается на территории храма, вход с собаками туда запрещен.

При храме Георгия Победоносца на Малой Грузинской разместилось грузинское кафе-кулинария. Помимо многочисленных хачапури и хинкали, включая экземпляры с грибным фаршем в трюфельном соусе и с тыквой, посетители могут перекусить настоящей итальянской пиццей — в наличии есть капричеза, горгонзола с грушей, и даже тартуфо.

За настоящими греческими продуктами и выпечкой стоит зайти в лавку «Архондарик» на Маросейке, церковная лавка на Варварке славится своими недорогими пирожками с названием пресняки, а мини-кафе при храме Илии Пророка расположено максимально близко к Красной площади, и чтобы успеть за бестселлерами — пирожками с селедкой и с картошкой — в будние дни лучше приходить пораньше.

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