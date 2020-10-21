Составлен список лучших проектов за 10 лет правления Собянина в Москве

В 2012 году, отмечают журналисты, запустили проект платных парковок, в 2011-м появилась первая велодорожка, позднее был организован велопрокат. Также отмечается проект реновации жилья, стартовавший в 2017 году.

Кроме того, при Собянине открылись стадионы «ВЭБ Арена» и «Открытие-Арена», построен парк «Зарядье» запущена программа «Моя улица», произошла реформа столичного здравоохранения, появились такие сервисы, как МФЦ, «Московская электронная школа» и «ЕМИАС».

Ранее в интервью ТАСС Собянин, называя главный итог своей работы на посту градоначальника в течение десяти лет, заявил, что москвичи стали лучше оценивать свой город и больше его любить.

Сергей Собянин является мэром Москвы с 21 октября 2010 года. До этого пост столичного градоначальника занимал Юрий Лужков, однако 28 сентября 2010 года занимавший тогда должность президента России Дмитрий Медведев отправил его в отставку «в связи с утратой доверия президента России».

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