Составлена карта мест Подмосковья со следами «снежного человека»

Ученые составили карту мест Подмосковья, где были замечены следы йети. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Всего на карте 19 точек — это окрестности Дубны, Лобни, Серпухова, Звенигорода, Наро-Фоминска, Хотьково и других городов. По словам директора Международного центра гоминологии Игоря Бурцева, в последнее время следов «снежного человека» становится все больше, однако объяснений этому нет.

Бурцев рассказал, что несколько лет назад йети видела пенсионерка в Раменском районе Подмосковья. «По описанию мы примерно прикинул его рост: 2 метра 70 сантиметров. И женщина не выпивоха какая-нибудь, пенсионерка, раньше в школе математику преподавала», — пояснил ученый.

Отмечается, что чаще всего о присутствии йети свидетельствуют не следы в привычном понимании слова, а метки, которые ученые называют пирамидами йети. Они представляют собой конструкции из веток, похожие на шалаши.

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