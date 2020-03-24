Составлена карта распространения коронавируса в Москве

Telegram-канал Mash составил карту распространения коронавируса в Москве. На нее нанесены точки, откуда были госпитализированы заболевшие.

Также в карте приложен перечень из 111 адресов, откуда врачи забирали заболевших. Большая часть адресов — в центре, на юго-западе и западе города. 14 из точек находятся за пределами МКАД, в том числе десять — на территории Новой Москвы.

Авторы отмечают, что наименьшее число случаев госпитализации зафиксировано на юго-востоке. Судя по карте, их также не было выявлено в районах на северо-западе столицы.

По данным на 23 марта, в России зафиксировано 438 случаев заражения коронавирусом, 262 из них — в Москве.

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