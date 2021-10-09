Состояние госпитализированной с COVID-19 Ларисы Гузеевой улучшилось

Состояние актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, госпитализированной с COVID-19, улучшилось. «Московский комсомолец» сообщил, что артистку не стали переводить в реанимацию.

Сейчас правое легкое Гузеевой поражено на 60 процентов, левое — на 50 процентов. Температура у актрисы не поднимается, однако та жалуется на одышку. Врачи рекомендовали Гузеевой дыхательную гимнастику.

В московской клинике телеведущая находится уже около недели.

Ранее появилась информация, что Гузеевой стало хуже. В начале госпитализации у артистки было поражено 7 процентов легочной ткани, однако эта цифра поднялась до 65. Тогда врачи отметили отрицательную динамику течения COVID-19 у телеведущей. После этого ей провели новую процедуру лечения, основанную на инъекции отечественным препаратом.