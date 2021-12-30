Состояние здоровья Марины Хлебниковой изменилось перед Новым годом

Состояние здоровья пострадавшей от пожара в своей московской квартире певицы Марины Хлебниковой изменилось. Артистка чувствует себя лучше и готовится к выписке из больницы, сообщил Telegram-канал Baza.

Певицу перевели из реанимации в ожоговое отделение в первой декаде декабря. После этого Хлебникова пережила несколько операций и кожных пластик.

В настоящее время, по словам врачей, артистка уже ходит по палате. Есть вероятность, что ее выпишут до Нового года, и она сможет встретить праздник дома.

Ранее предполагалось, что Хлебникова останется в больнице до 2022 года.