Сосулька с крыши пробила голову женщине в Подмосковье

В подмосковном Одинцове женщина выжила после падения сосульки с крыши, пробившей ей голову, пишет KP.RU.

Пострадавшая — 53-летняя бывшая учительница английского языка, сейчас она работает в магазине на Можайском шоссе. В один из вечеров женщина, как обычно, закончила смену и закрыла магазин. Когда она стояла на улице, с крыши здания прямо на нее обрушилась глыба льда.

«Я почувствовала, что на меня упало что-то очень тяжелое и большое, я не успела понять, что произошло.... Я ужасно испугалась, я даже не могла говорить от ужаса», — вспоминает пострадавшая.

Женщину госпитализировали в больницу, где врачам удалось зашить рану. Полиция начала проверку по факту случившегося.

Ранее жительница Москвы обнаружила сосульки красного цвета, свисающие с крыши одного из столичных домов.