Сотни москвичей собрались возле «Яндекса» ради бесплатной колонки

Утром 30 октября сотни москвичей пришли к офису компании «Яндекс» для того, чтобы получить бесплатную колонку «Яндекс.Станция Мини». Об этом сообщает корреспондент «Мосленты».

По состоянию на 7 часов утра возле магазина компании на улице Тимура Фрунзе собрались около 600 человек. Люди принесли с собой пледы, термосы с горячими напитками и стулья. Выдача колонок начнется с 10 утра.

Волонтеры раздают стоящим в очереди бесплатные дождевики. Температура воздуха в столице — ноль градусов, идет мокрый снег.

30 октября москвичи могут бесплатно обменять старую аудиотехнику на новую колонку от «Яндекса». Можно приносить любые работающие или неработающие устройства, предназначенные для воспроизведения музыки через внешние динамики: колонки, магнитолы радиоприемники, музыкальные центры, магнитофоны и другие приборы. За самые необычные устройства наградят призами.

Всего в рамках акции «Яндекс» раздаст тысячу колонок.

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