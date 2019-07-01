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Сотрудница московского зоопарка прогнала медведя веником

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Фото: Максим Блинов/ РИА "Новости"

В сети появилось видео из Московского зоопарка. На нем видно, как белый медведь подкрался к женщине со спины, сообщает телеканал «Москва 24».

Это произошло во время уборки в вольере. Женщина не стала паниковать, а выставила перед собой все, что было в руках, — веник и совок. Она начала медленно отступать назад, не поворачиваясь к медведю спиной. Животное не стало проявлять агрессию. В администрации Московского зоопарка эту историю пока никак не прокомментировали.

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