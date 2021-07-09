Сотрудница отеля раскрыла детали визита Ким Чен Ира в Москву

Инспектор по антиквариату и историческому наследию Екатерина Егорова, работающая в гостинице «Метрополь», раскрыла детали визита бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира в Москву. Об этом сообщает The Village.

По ее словам, политик жил на третьем этаже. Он потребовал, чтобы там не было больше никого, кроме него и его охраны. Вместе с ним приехало колоссальное число сотрудников службы безопасности, к тому же подключилась российская Федеральная служба охраны.

«Хотя в Северной Корее и воспевался показательный аскетизм, скромность, но лидер страны останавливался в нашем самом шикарном номере. Жил у нас Ким Чен Ир, естественно, инкогнито, но все о его визите почему-то знали», — сказала она.

Егорова сравнила визиты экс-лидера Северной Кореи и бывшего президента Франции Жака Ширака. По ее словам, французский лидер жил «очень демократично», а Ким Чен Ир запомнился «и своей охраной, и множеством всяких требований».

В 2001 году российский визит Ким Чен Ира, в ходе которого лидер Северной Кореи доехал на бронепоезде до Москвы, занял 24 дня.

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