Сегодня в 23:27
Сотрудник ДПС в Москве остановил машины и помог дедушке перейти дорогу
Евгений Одиноков / РИА Новости
Экипаж ДПС по Северо-Восточному округу в Москве остановил поток машин, чтобы помочь дедушке перейти дорогу. Видеозапись опубликовал Telegram-канал RT.
Один из сотрудников увидел на проезжей части пожилого мужчину. 98-летний житель столицы медленно переходил трассу по улице Широкой.
Старший сержант полиции Михаил Гаврилов принял решение перегородить дорогу и приостановить движение, затем помог дедушке.
Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!