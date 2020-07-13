Сотрудник ДПС в Москве остановил машины и помог дедушке перейти дорогу

Экипаж ДПС по Северо-Восточному округу в Москве остановил поток машин, чтобы помочь дедушке перейти дорогу. Видеозапись опубликовал Telegram-канал RT.

Один из сотрудников увидел на проезжей части пожилого мужчину. 98-летний житель столицы медленно переходил трассу по улице Широкой.

Старший сержант полиции Михаил Гаврилов принял решение перегородить дорогу и приостановить движение, затем помог дедушке.

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