Сотрудник московского паба рассказал о визитах Ефремова в день ДТП

Актер Михаил Ефремов в день смертельного ДТП в центре Москвы дважды приходил в паб Ulysses. Об этом на заседании суда по делу об аварии сообщил сотрудник заведения Кирилл Пухов, его слова приводит Life.

Он уточнил, что Ефремов пришел сначала днем, между 14 и 16 часами, а затем вечером, после 20 часов. «От него был запах, неустойчивая походка у него была. Он пришел один раз за едой и второй раз тоже в 20:30», — добавил Пухов.

Свидетель также рассказал, что после дневного визита он пешком проводил артиста до дома.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до января 2021 года.

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