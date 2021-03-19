Сотрудник московской автомойки взял BMW клиента и устроил аварию

В Москве сотрудник автомойки взял автомобиль BMW одного из клиентов и устроил аварию на подземной парковке. Видео с места инцидента в пятницу, 19 марта, публикует РЕН ТВ.

По данным телеканала, ДТП произошло на территории паркинга торгового центра Columbus. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что машина, за рулем которой находился мойщик, серьезно пострадала: у нее смят капот и повреждены двери. При этом повреждения получили еще как минимум два автомобиля.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Сумма возможного ущерба не уточняется.

18 марта сообщалось, что на Фрунзенской набережной в Москве загорелся внедорожник. Причины возгорания не назывались.

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