Сотрудник московской поликлиники подделывал сертификаты о вакцинации

Сотрудник городской поликлиники № 64 незаконно подделывал сертификаты о вакцинации против COVID-19. Об этом сообщается на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

По факту нарушения было возбуждено уголовное дело. На данный момент ведомство и поликлиника помогают правоохранительным органам в установлении виновных, фактов и причин произошедшего.

В департаменте предупредили, что регулярно проводят проверки методом «контрольной закупки». «По каждому сообщению и при каждом подозрении на незаконную выдачу сертификата о вакцинации проводится служебное расследование», — рассказали там.

В июле в Москве нашли и задержали бизнесменов, которые организовали продажу поддельных документов о вакцинации от коронавируса. В ОМВД Рязанского района возбудили уголовное дело.

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