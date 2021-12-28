Сотрудника подмосковного монастыря избили сковородой во время спора о Боге

53-летнего сотрудника монастыря в подмосковном Звенигороде Игоря Любимова избили сковородой по голове до госпитализации. На мужчину напали во время религиозной дискуссии, сообщил Telegram-канал Mash.

У мужчины не сложились отношения с семьей. Жена Любимова умерла из-за оторвавшегося тромба, а дочь выселила отца из квартиры через суд. После этого он устроился работать в Саввино-Сторожевский монастырь взамен на жилье и еду.

Пострадавший жил в комнате с двумя мужчинами. В один из дней они употребили спиртное и начали дискутировать на тему Бога. Спор перешел в конфликт, в ходе которого один из соседей Любимого избил его сковородой.

Сейчас у мужчины сломаны лобная кость и ребра. Он готовится ко второй операции на головном мозге.

Ранее пьяный россиянин напал на волонтера церковной лавки в храме Димитрия Донского на северо-востоке столицы. Конфликт начался после того, как нетрезвый мужчина попросил поставить свечку.