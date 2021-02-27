Создатель «Что было дальше» попал в аварию в Москве

Один из создателей YouTube-шоу «Что было дальше», креативный продюсер телеканала ТНТ Вячеслав Дусмухаметов попал в аварию в Москве. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

По данным издания, у внедорожника Range Rover за семь миллионов рублей сильно повреждена передняя часть. Сам Дусмухаметов не пострадал и приехал в салон Land Rover за новым автомобилем. Вслед за ним на эвакуаторе привезли разбитую машину.

«Авто привез лично Дусмухаметов и сразу стал выбирать себе новый автомобиль. Чтобы мне так жить», — сказал «Комсомольской правде» сотрудник автосалона.

Подробности ДТП с участием продюсера не раскрываются.

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