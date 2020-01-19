Спасатели помогли неудачно погрузившейся в купель москвичке

Московские спасатели помогли жительнице столицы, неудачно погрузившейся в купель по случаю праздника Крещения. Об этом в воскресенье, 19 января, сообщили ТАСС в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Уточняется, что инцидент произошел на Святом озере на востоке Москвы. Женщине стало плохо в воде, в результате ей потребовалась помощь дежуривших на месте спасателей.

Других подробностей произошедшего не приводится.

Традиционные мероприятия на Крещение в 2020 году проходят с 18:00 18 января до 18:00 19 января. Всего в Москве обустроили 37 площадок для купаний, в Подмосковье — 200, все они оборудованы настилами с противоскользящим покрытием, раздевалками, пунктами обогрева, передвижными туалетами. Ожидается, что в купаниях примут участие 200 тысяч человек.

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