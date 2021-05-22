Спасенная в Якутии белая медведица отправилась в Москву на реабилитацию

Белую медведицу, найденную в Якутии в истощенном состоянии, отправили в Москву на срочную реабилитацию. Об этом сообщается на сайте Русского географического сообщества (РГО).

Спасенную медведицу перевезли попутным самолетом военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России. Как сообщили в организации, животное обнаружили 11 мая, когда оно в поисках пищи пошло к людям.

Медведица была найдена районе поселка Джебарики-Хая Томпонского района Якутии. Как сообщил старший научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Егор Кириллин, так далеко от зоны естественного обитания белый медведь зашел впервые.

Животное сразу было доставлено в зоопарк «Орто-Дойду». Обследование показало, что зверь имеет проблемы с пищеварением, дефицит массы тела, также у него отсутствует один клык. В результате было принято решение отправить животное на реабилитацию в московский зоопарк.

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