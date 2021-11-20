Спаситель провалившегося под лед школьника прокомментировал свой поступок

Спаситель провалившегося под лед в подмосковной Электростали школьника прокомментировал свой поступок. Житель города рассказал РЕН ТВ, как все произошло и какие эмоции он испытал.

Россиянин отметил, что увидел у городского водоема группу кричащих подростков. Потом он заметил торчащую из-под воды голову школьника. Не задумываясь, мужчина прыгнул в воду и вытащил мальчика. «Гордости не чувствую. Каждый бы так сделал, мне кажется», — заметил он.

Уточняется, что сейчас ребенок чувствует себя хорошо. Его мать связалась со спасителем и поблагодарила его.

Ранее в сети появилось видео, на котором неизвестный достает школьника из пруда. Выяснилось, что несколько подростков решили испытать первый лед, образовавшийся на водоеме, на прочность. Школьник смог дойти до середины, но потом провалился.