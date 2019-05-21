Спасителями девочки в московском парке оказались чеченцы

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил своей администрации внести предложение о поощрении Тимура Салимова и Бувайсара Айзулаева, которые спасли упавшую в колодец девочку в парке 850-летия Москвы. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что благодарен Салимову и Айзулаеву за благородный поступок и спасение жизни. «Именно так поступил бы любой из представителей нашей молодежи», — написал глава республики.

Агентство «Грозный-информ» уточняет, что спасители девочки являются уроженцами Чечни.

Об инциденте в парке 850-летия Москвы стало известно 18 мая. Во время прогулки с дедушкой девочка бежала по траве, наступила на крышку люка и провалилась в колодец. Свою помощь предложил гулявший по парку 13-летний мальчик. К его ногам привязали ремни и спустили в колодец. Мальчик ухватил девочку и вытащил ее из трубы.

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