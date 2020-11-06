Спецполки полиции захотели создать в Москве

В Главном управлении МВД по Москве в процессе масштабных организационных изменений планируют создать новое подразделение — специальные полки полиции (СПП). О реформе пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Издание выяснило, что они будут сформированы на базе подразделений, которые отвечают за порядок на массовых мероприятиях. Еще 500 человек переведут из других структур, предполагается, что это будут сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями (БЭП).

Источник «Известий» также рассказал, что возможна ликвидация Инженерно-саперного центра, его функции могут передать СПП. Это означает, что в подразделении появятся должности: старший сапер, старший инженер и юрисконсульт, а также ветеринарный врач, инструктор по профессиональной служебной и физической подготовке, младший специалист по пожарной безопасности.

В МВД информацию об изменениях пока не подтвердили.

В свою очередь эксперты уже высказались по этому поводу. Член комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный рассказал, что подобная реформа подразделений БЭП назрела давно, так как количество экономических преступлений уменьшилось, и большого числа сотрудников для работы в этом направлении не требуется. При этом, по его утверждению, преступлений против личности, общественного порядка стало больше.

С ним согласился председатель Московского профсоюза сотрудников полиции и Росгвардии Михаил Пашкин. Он добавил, что реформирование оперативных полков может быть связано с «участившимися митингами и провокациями». «По имеющимся в профсоюзе сведениям, в последнее время из 2-го полка сотрудники стали часто увольняться из-за тяжелых условий труда. Там люди работают практически без графика, много переработок, которые не оплачиваются дополнительно», — сказал специалист.

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