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Россиянка рассказала о способах борьбы с зимней депрессией в Финляндии

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Россиянка рассказала о способах борьбы с зимней депрессией в Финляндии
Фото: Аlexandr Bormotin / Unsplash

Россиянка Елена Плотникова, шесть лет назад переехавшая в Хельсинки вместе с мужем и двумя дочками, в беседе с «Мослентой» рассказала о том, как они справляются с зимней депрессией в Финляндии.

«В феврале мы приехали в Хельсинки, и довольно быстро поняли, что это самое унылое время в Финляндии. Середина очень долгой зимы, которая не кончается. Климат здесь такой петербургский. Ждешь-ждешь весну, а она наступает только в мае... Это было тяжеловато», — объяснила москвичка.

Она сообщила, что сауна дает возможность организму прогреться изнутри, когда вокруг холодно и нет солнца. Плотникова отметила, что сами финны обожают сауну, поэтому они здесь практически в каждом многоквартирном доме: можно записаться и ходить раз в неделю.

Однако собеседница подчеркнула, что справиться с зимней депрессией в Финляндии ей больше помог спорт.

Ранее переехавшая в Хельсинки россиянка рассказала о необычном способе знакомства финнов.

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