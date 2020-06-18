Спрогнозирована погода в Москве в день парада Победы

В день проведения парада в честь 75-летия Победы в Москве, 24 июня, в Москве установится теплая погода. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В этот день воздух прогреется до 23-25 градусов. «Хорошая, летняя температура будет», — пообещал синоптик.

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в свою очередь заметил, что осадков в день проведения парада Победы не прогнозируется. Хорошая погода ожидается и во время репетиции воздушного парада и генеральной репетиции.

Ранее жителей Москвы предупредили о резком похолодании к концу недели. Уже в четверг в столицу придут дожди, а к выходным к Москве подойдет холодный фронт, который принесет новые осадки. При этом температура в субботу снизится до плюс 26-28 градусов, в воскресенье — до плюс 22-24 градусов, а в понедельник — и вовсе до плюс 22-21 градуса.

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