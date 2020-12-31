Спрыгнувшему на пути в метро москвичу пригрозили миллионным штрафом

Мужчине, который спрыгнул на пути в московском метрополитене, грозит штраф в один миллион рублей. Об этом в четверг, 31 декабря, агентству «Москва» сообщили в столичном департаменте транспорта.

Как уточнили в ведомстве, речь идет об инциденте, который произошел 30 декабря на станции «Косино». Москвич, который, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения, слез на рельсы перед приближающимся поездом.

«Все могло закончиться печально, но наш машинист Олег Рочагов из электродепо "Руднево" молниеносно среагировал, остановил состав и помог человеку подняться на платформу... Машиниста уже ждет награда и премия, а недобросовестного пассажира — штраф», — подчеркнули в дептрансе.

Там отметили, что если вина пассажира подтвердится, ему придется компенсировать ущерб в размере порядка миллиона рублей.

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