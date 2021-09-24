Спрыгнувших с московской высотки парашютистов арестовали

Гагаринский районный суд Москвы арестовал двух парашютистов, спрыгнувших с 48-го этажа высотки на Ленинском проспекте. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Оба парашютиста обвиняются в мелком хулиганстве, суд арестовал их на 11 суток.

В четверг, 23 сентября, в сеть попало видео с тремя парашютистами, спрыгнувшими с одной из столичных многоэтажек. Полиция расценила их действия как мелкое хулиганство и начала искать бейсджамперов. Позже организатор прыжков с парашютом с московской высотки сдал своих приятелей полиции, когда узнал, что они находятся в розыске.

Бейсджампинг — экстремальный вид спорта, прыжки с высотных фиксированных объектов с помощью специальных парашютов. Трое спортсменов, ставших героями ролика, были опытными. У одного из них 300 прыжков с парашютом, у другого — 600. Некоторые служили в ВДВ.