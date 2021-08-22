Сразу два ДТП произошло в Москве

Вторая авария произошла на Фестивальной улице на севере столицы. Каршеринговый автомобиль Hyundai Genesis врезался в вентиляционную шахту. По словам очевидцев, на круговом движении машина поехала прямо, не сворачивая на круг.

В обстоятельствах обеих аварий предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее мотоциклист погиб в ДТП с участием двух автомобилей в центре Москвы. Инцидент произошел на Валовой улице у станции метро «Павелецкая». Здесь столкнулись Chevrolet, Range Rover и мотоцикл Yamaha. Водитель последнего скончался на месте аварии.

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