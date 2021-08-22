Сразу два ДТП произошло в Москве
Сразу две аварии зафиксировали в Москве утром в воскресенье, 22 августа. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит и показывает Москва».
Первое ДТП произошло в районе станции метро «Бабушкинская». В результате инцидента перевернулся автомобиль скорой помощи, сообщается о нескольких пострадавших.
Вторая авария произошла на Фестивальной улице на севере столицы. Каршеринговый автомобиль Hyundai Genesis врезался в вентиляционную шахту. По словам очевидцев, на круговом движении машина поехала прямо, не сворачивая на круг.
В обстоятельствах обеих аварий предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.
Ранее мотоциклист погиб в ДТП с участием двух автомобилей в центре Москвы. Инцидент произошел на Валовой улице у станции метро «Павелецкая». Здесь столкнулись Chevrolet, Range Rover и мотоцикл Yamaha. Водитель последнего скончался на месте аварии.
Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!