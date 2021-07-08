Среди привившихся москвичей разыграли автомобили

Пять автомобилей разыграли среди москвичей, привившихся от COVID-19, в эфире «Москвы 24», сообщается на сайте телеканала.

В третьем по счету розыгрыше призов участвовали те, кто получил первый компонент вакцины с 28 июня по 4 июля. Отмечается, что призеров определяли методом случайного выбора.

Победителями стали Борис Игоревич, Елена Михайлова, Аким, Андрей Викторович и Елена Владимировна. В ближайшее время организаторы свяжутся с ними и объяснят порядок получения приза.

Стать участником акции «Вакцина рулит» может любой гражданин старше 18 лет, получивший первый компонент вакцины от COVID-19 с 14 июня по 11 июля. Дополнительно регистрироваться для этого не нужно.

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