Сегодня в 01:24

«Средневековая» детская площадка заинтриговала россиян

Новости /
«Средневековая» детская площадка заинтриговала россиян
Фото: страница «Тропарево-Никулино. Соседи» на Facebook

Детская площадка в средневековом оформлении на западе Москвы заинтриговала россиян. Фотографию локации в районе дома №150 по Ленинскому проспекту опубликовали в районной Facebook-группе «Тропарево-Никулино соседи».

«Добро пожаловать в Камелот! А сэр Галлахад выйдет? А пусть мечик сбросит!», — написала автор поста.

Москвичам детский спортивный объект понравился. «Расписание турниров где можно увидеть?», «А самое главное, когда крестовый поход?!», «В крестовый поход — два человека. Я!», «Астрахань брал», — поделились своими впечатлениями от площадки подписчики паблика в комментариях.

Одна из местных жительниц сообщила, что ее ребенок очень заинтересовался площадкой. «По дороге из школы все приглядывался, это плоская декорация или объемное настоящее что-то», — написала москвичка. 

Ранее в сентябре сообщалось, что во время игры на детской спортивной площадке один из мальчиков оступился и упал на резиновое покрытие из которого торчала арматура. Инцидент произошел в деревне Алабушево в Подмосковье.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!