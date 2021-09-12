«Средневековая» детская площадка заинтриговала россиян

Москвичам детский спортивный объект понравился. «Расписание турниров где можно увидеть?», «А самое главное, когда крестовый поход?!», «В крестовый поход — два человека. Я!», «Астрахань брал», — поделились своими впечатлениями от площадки подписчики паблика в комментариях.

Одна из местных жительниц сообщила, что ее ребенок очень заинтересовался площадкой. «По дороге из школы все приглядывался, это плоская декорация или объемное настоящее что-то», — написала москвичка.

Ранее в сентябре сообщалось, что во время игры на детской спортивной площадке один из мальчиков оступился и упал на резиновое покрытие из которого торчала арматура. Инцидент произошел в деревне Алабушево в Подмосковье.

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