«Средневековая» детская площадка заинтриговала россиян
Детская площадка в средневековом оформлении на западе Москвы заинтриговала россиян. Фотографию локации в районе дома №150 по Ленинскому проспекту опубликовали в районной Facebook-группе «Тропарево-Никулино соседи».
«Добро пожаловать в Камелот! А сэр Галлахад выйдет? А пусть мечик сбросит!», — написала автор поста.
Москвичам детский спортивный объект понравился. «Расписание турниров где можно увидеть?», «А самое главное, когда крестовый поход?!», «В крестовый поход — два человека. Я!», «Астрахань брал», — поделились своими впечатлениями от площадки подписчики паблика в комментариях.
Одна из местных жительниц сообщила, что ее ребенок очень заинтересовался площадкой. «По дороге из школы все приглядывался, это плоская декорация или объемное настоящее что-то», — написала москвичка.
Ранее в сентябре сообщалось, что во время игры на детской спортивной площадке один из мальчиков оступился и упал на резиновое покрытие из которого торчала арматура. Инцидент произошел в деревне Алабушево в Подмосковье.
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