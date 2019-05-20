Средняя зарплата москвичей превысила 86 тысяч рублей

В Москве средняя зарплата до вычета налогов за первый квартал 2019 года выросла на 9,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и составила 86,83 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Дениса Тихонова.

По его словам, увеличение зарплаты отразилось на поступлениях доходов физических лиц (НДФЛ) в городской бюджет. Тихонов отметил, что на НДФЛ приходится 38,2 процента налоговых доходов столицы.

Всего по итогам первого квартала 2019 года в бюджет Москвы поступило 195,2 миллиарда рублей НДФЛ.

В феврале сообщалось, что средняя месячная зарплата в Москве в 2018 году составила 80,9 тысячи рублей рубль. Больше всего выплаты увеличились в сферах здравоохранения и социальных услуг — на 27,7 процента до 83,5 тысячи рублей.

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