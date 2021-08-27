Стала известна настоящая история создания «халяльного поселка» в Подмосковье

В это же время мужчина познакомился с создательницей одежды для мусульманок Аминой Шабановой, которая и дала Муталову идею «халяльного поселка». Таким образом, все это «является не более чем маркетинговым ходом», заверил дагестанец.

По материалам отчета администрации сельского поселения Серединское, на сегодняшний день ни одной постройки на территории указанной местности не возведено. Также не выявлено активности потенциальных покупателей. Работы по подключению участков к коммуникациям в ближайшее время не предусмотрены.

О появлении поселка для мусульман стало известно 23 августа. Отмечалось, что с мая текущего года на Новой Риге в Подмосковье ведется застройка жилого квартала с мечетью и «халяльной базой отдыха», где запрещены алкоголь, курение и свиноводство. Его жители именуют себя «джамаатом», как принято у людей, исповедующих ислам.

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