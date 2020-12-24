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Стала известна причина нападения на девушку в Москве
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Причиной нападения на девушку в Москве оказалась месть отвергнутого возлюбленного. Об этом стало известно журналистам РЕН ТВ.
Отмечается, что мужчина ухаживал за 30-летней москвичкой, однако получил отказ. После этого он месяц караулил женщину и в итоге напал на нее на Профсоюзной улице.
Как сообщалось ранее, неизвестный подбежал к россиянке со спины и два раза выстрелил в нее. Она находится в состоянии клинической смерти, медики пытаются ее реанимировать.
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