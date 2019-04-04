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Стала известна судьба рыб из треснувшего аквариума в московском ТРЦ

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Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Рыбы не пострадали из-за протечки во время технического запуска аквариума в столичном ТРЦ «Океания». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы управляющей компании АО «ТПС Недвижимость».

Собеседник издания уточнил, что протечка произошла во время технического запуска аквариума в нерабочее время, ее устранили за несколько минут. «Также сообщаем, что в момент протечки рыбы не пострадали», — заверили в пресс-службе.

О протечке аквариума стало известно ранее в четверг, 4 апреля. Сотрудники экстренных служб указали, что случившееся не представляло опасности для посетителей.

Высота аквариума, расположенного в «Океании», составляет 24 метра, объем — более миллиона литров.

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